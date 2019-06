Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Fahrraddiebstähle - Rangelei in Eiscafe - Unfälle

Crailsheim: Rangelei in Eiscafe

In einem Eiscafe am Schweinemarktplatz kam es am Sonntag gegen 20:30 Uhr zu einer Rangelei unter mehreren Gästen. Zunächst wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Gast andere Gäste massiv belästigt und anpöbelt. Unter anderem hat der 26-Jährige einem älteren Ehepaar einen Zuckerstreuer über den Kopf geleert. Während der Anfahrt der Streife wurde wiederum per Telefon mitgeteilt, dass die Situation eskalieren würde und deswegen ein weiterer Gast inzwischen den Störer geschlagen habe. Durch die eintreffenden Beamten konnte die Situation beruhigt werden und der Randalierer verließ mit seinem Bekannten das Eiscafe. Gegen 21:10 konnten die beiden Personen durch eine Polizeistreife mit einem Auto fahrend angetroffen und angehalten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer einen Atemalkoholgehalt von über 1,8 Promille aufweisen konnte. Er wurde deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Crailsheim: Rechts vor Links nicht beachtet

Am Sonntag um 12:15 Uhr missachtete eine 50-jährige Lenkerin eines Fiat 500 beim Linksabbiegen an der Kreuzung Markgrafenstraße / Frankenring einen von rechts kommenden VW Golf eines 24-Jährigen und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein schwarz-grünes E-Mountainbike der Marke KTM, welches mit einem Fahrradschloss gesichert war, wurde zwischen Mittwochmittag und Sonntagabend aus der überdachten Fahrradanlage am ZOB in der Worthingtonstraße entwendet. Das Rad hat einen Wert in Höhe von etwa 4400 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken - Führerschein weg

Beim Ausparken auf dem Grundstück einer Tankstelle in der Egerländer Straße touchierte am Sonntag um 20:45 Uhr ein 33-jähriger Lenker eines VW Passat einen daneben geparkten PKW BMW. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Er wurde deshalb in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Am Sonntag um 02:45 Uhr wurde versucht in ein vereinsheim in der Geschwister-Scholl-Straße einzubrechen. Zunächst versuchter der Einbrecher eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar misslang, wurde mit einem Pflasterstein auf der Vorderseite des Gebäudes ein Fenster eingeworfen. Ohne in das Gebäude einzudringen entfernte sich der Dieb vom Objekt. Der Einbrecher war etwa 175 cm groß, hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Sturmhaube. Weiterhin war er mit einer grünen Jacke mit einem weißen Markenabzeichen auf der rechten Schulter bekleidet. Er trug rot-schwarze Handschuhe, eine dunkle Hose und Schuhe sowie ein helles Hemd unter der Jacke. Hinweise auf den versuchten Einbruch oder den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Diebstahl von zwei Mountainbikes

Zwischen Samstagabend, 22:30 Uhr und Sonntagmorgen, 01:30 Uhr, wurden in der Ilshofener Straße in Eckartshausen zwei Mountainbikes entwendet. Es handelt sich hierbei um ein vollgefedertes schwarzes Ghost Mountainbike mit grünem Streifen und Schriftzug im Wert von etwa 1800 Euro und um ein schwarzes Scott Mountainbike mit grauem Schriftzug und weißen Sattel und Griffen. Dieses Bike hat einen Wert von etwa 550 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

