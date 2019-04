Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld

Rehden - Raub mit anschließender Täterfestnahme ---

Diepholz (ots)

Gegen 17.45 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde ein 21-jähriger junger Mann aus Wagenfeld in der Hauptstraße vor einem Wohnhaus von mehreren Personen vom Fahrrad gezogen. Er konnte zunächst fliehen, wurde aber eingeholt und mehrfach geschlagen. Die Täter überwältigen den 21-Jährigen und schleiften ihn in seine Wohnung. Dort lassen sie sich unter Gewaltandrohung eine größere Menge Betäubungsmittel, ein Laptop und das Bargeld aushändigen. Im Anschluss fliehen die Täter mit einem Pkw in Richtung Rehden. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte das Fluchtfahrzeug mit insgesamt vier Tätern in Rehden stoppen. Die vier jungen Männer, im Alter von 23, 24 und 25 Jahren aus Diepholz und Lohne, wurden vorläufig festgenommen. In dem Pkw konnte die Polizei die zuvor geraubten Gegenstände sowie ein Messer und einen Teleskopschlagstock sicherstellen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tathintergründen laufen noch. Die polizeilich bekannten Täter sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

