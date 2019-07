Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Godramstein, Unterer Steinweg, 8.7.19, 14.30 Uhr Alleinbeteiligter 24-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Landau (ots)

Am 8.7.19, gegen 14.30 Uhr stürzt ein 24-jähriger Radfahrer beim Befahren des unteren Steinwegs in Landau ohne Fremdeinwirkung. Der Rettungsdienst war vor Ort. Die stark angeschwollene Kopfwunde des Radfahrers erforderte einen sofortigen Transport mittels Rettungshubschraubers in ein Klinikum

