POL-PDNW: Vermutlich mit Motorrad in Weinberg gekracht und geflüchtet

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt am vergangenen Wochenende kam ein Fahrzeugführer, von Hambach nach Diedesfeld fahrend, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn der L512 ab und beschädigte einen Weinberg. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass es sich bei dem Verursacher um einen Zweiradfahrer gehandelt haben dürfte, der offensichtlich viel zu schnell unterwegs war. Der Schaden am Weinberg bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Fahrzeug geborgen werden musste. Vielleicht gibt es Zeugen, die zwar nicht den Unfall, jedoch die Bergeaktion beobachtet haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Neustadt unter 06321 854-0.

