Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und wird bei Unfall verletzt, Autofahrer flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der 57- jährige Rennradfahrer aus Frankenthal befuhr am 07.07.19 um 17:15 Uhr unerlaubt den Feldweg von der Weinstraße Hambach aus kommend Richtung Osten. An der Kreuzung mit dem Kändler Weg missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrers eines dunkelgrauen Kleinwagens. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte von seinem Vehikel und zog sich blutende Kratzer an der rechten Wade zu. Ferner wurden Teile seines Fahrrades verbogen und seine Hose zerrissen. Sein Unfallgegner entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

