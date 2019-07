Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vier Autofahrer verstoßen gegen das Durchfahrtsverbot

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.07.19 wurde im Zeitraum von 21:50 Uhr bis 22:20 Uhr das temporäre Durchfahrtverbot in der Maximilianstraße anlässlich des Freilichttheaters an der Villa Böhm kontrolliert, welches schließlich von vier Verkehrsteilnehmern ignoriert wurde. Darüber hinaus wurde in einem Fall die erforderliche Sehhilfe nicht getragen und jeweils einmal Führerschein und Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt.

