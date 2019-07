Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Siebenpfeifer-Allee, 5.-8.7.2019 Sachbeschädigung

Landau (ots)

Im Zeitraum vom 5.- 8. Juli 2019 wurde in einem im Bau befindlichen Wohnhaus in der Siebenpfeifer-Allee in Landau in verschiedenen Räumen Wasserhähne aufgedreht. Hierdurch wurden frisch verlegte Parkettböden irreparabel beschädigt. Da eine technische Ursache bzw. Defekt an der Wasserleitung ausgeschlossen werden kann, wird von vorsätzlicher Öffnung der Wasserhähne durch unbekannte Täter ausgegangen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000.--EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

