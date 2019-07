Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ruhestörung durch Liebespaar

Edenkoben (ots)

Lauter als erlaubt, verhielt sich am Montagabend kurz nach 22 Uhr ein Liebespaar bei offenem Fenster in Edenkoben, weshalb eine 51-jährige Nachbarin die Polizei verständigte und sich über die Lärmbelästigung beschwerte. Die Streife suchte das Paar auf und stellte die Nachtruhe her. Das Ordnungsamt der VG Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

