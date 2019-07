Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Godramstein: Tageswohnungseinbruch

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 09.07.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen bereits am Samstag, den 06.07.2019 in der Zeit von 10.00-11.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Jürgens-Straße in Godramstein ein. Vermutlich bemerkte der Täter, dass sich in einer weiteren Wohnung im Haus noch Personen aufhielten und verließen das Haus durch die Hauseingangstür. Entwendet wurde zielgerichtet nur der Schmuck.

Nachbarn hatten kurz davor Besuch einer Person, die anbot Messer und Scheren schleifen zu wollen. Ob ein Zusammenhang besteht, kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die genannte Person könnte jedoch auch ein wichtiger Zeuge sein.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

