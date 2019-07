Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Sachbeschädigung durch Feuer

Kandel (ots)

Unbekannte setzten am Dienstag, dem 09.07.2019, um 01.30 Uhr, am Dierbachweg hinter dem Hotel Riesen eine Sitzbank in Brand. Die Feuerwehr Kandel war mit vier Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Etwa ein Drittel der Bank war noch übrig, der Rest war verbannt, oder geschmolzen. Täterhinweise liegen nicht vor.

