Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Frau bei Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Wörth am Rhein (ots)

Am Montag, dem 08.07.2019, um 08.20 Uhr, befuhr eine 49-jährige Autofahrerin von der B 9 - Anschlussstelle Jockgrim kommend die Kreisstraße 25 in Fahrtrichtung Jockgrim, um nach links in Richtung Wörth in die Landstraße 540 abzubiegen. Hierbei missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 58-jährigen Mannes, der mit seinem Kleintransporter aus Richtung Wörth gefahren kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr Jockgrim aus ihrer misslichen Lage gerettet werden musste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, der auf etwa 26000 Euro geschätzt wird. Die Unfallstelle wurde durch die Straßenmeisterei Kandel abgesichert.

