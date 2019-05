Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Ladendiebstahl mit über 3 Promille

Freiburg (ots)

Breisach. Es waren zwar nur knapp 10 Euro Diebstahlschaden, den ein 39jähriger Ladendieb versuchte am Freitagabend gegen 18:40 Uhr in einem Einkaufladen in Breisach zu entwenden. Aber die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Dieb mit über 3 Promille unterwegs war.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell