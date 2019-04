POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Zeugen für Hundeattacken gesucht

Am Freitag, 12.04.19 wurden im Zeitraum zwischen 21.40 - 22.00 Uhr zwei Personen vor einem Lebensmitteldiscounter in der Marienburger Str. durch einen vor dem Markt angebundenen Hund im Vorbeigehen angefallen und gebissen.

Nach Angaben des 20-jährigen Geschädigten sei er in gefühlt sicherer Entfernung an dem Hund vorbeigegangen. Da die Leine des Hundes jedoch mehrere Meter lang gewesen sei, habe der Hund ihn erreicht und ins Bein gebissen. Bei dem Hund habe es sich um einen hellbraunen Mischlingshund gehandelt.

Kurz danach sei eine Frau aus dem Einkaufsmarkt gekommen und habe den Hund mitgenommen. Auf Ansprache durch den 20-Jährigen habe sie gesagt, dass er selbst schuld sei, wenn er so nah an den Hund ranginge.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 30-35 Jahre - Größe ca. 175 cm - hochdeutsche Sprache

Die hierauf verständigte Polizei konnte die vermeintliche Besitzerin des Hundes nicht mehr feststellen.

Keine weiteren Erkenntnisse gibt es derzeit bzgl. des zweiten Vorfalls. Hier liegt noch keine Strafanzeige vor.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, weitere Geschädigte bzw. Personen, die Hinweise auf die vermutlich im Nahbereich der Marienburger Str. wohnende Frau geben können, sich unter 05321/3390 zu melden.

Brand in Kleingartenkolonie

Am 17.04.19, zwischen 04.00 - 05.00 Uhr kam es in einer Parzelle des Kleingartens an der "Honsche Allee" zum Brand einer Gartenlaube. Ein aufmerksamer Zugführer hatte beim Vorbeifahren die Rauchentwicklung bemerkt, und sofort die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Diese bekamen den Brand dadurch schnell unter Kontrolle.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Ergebnisse sind nicht vor Ende der nächsten Woche zu erwarten.

Altenau

Brand in einem leerstehenden Haus

Am 17.04.19, gegen 15.30 Uhr, kam es in 38707 Altenau, Kleine Oker, zum Brand eines Zimmers im Obergeschoss eines zu einem Hotelgebäude gehörenden leerstehenden Einfamilienhauses.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Altenau mit 13 Kameraden und die Feuerwehr aus Clausthal-Zellerfeld mit 21 Kameraden schnell gelöscht werden.

Die vorsorglich angeforderte Besatzung eines Rettungswagens kam nicht zum Einsatz, da sich keine Personen im Objekt aufhielten. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Brandortes wurden in allen Räumlichkeiten Hinweise darauf gefunden, dass sich dort bereits seit längerer Zeit Personen unberechtigt aufgehalten haben.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Erste Ergebnisse sind nicht vor dem Ende der kommenden Woche zu erwarten.

Mögliche Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise zu der widerrechtlichen Nutzung des Gebäudes im Vorfeld geben können, werden gebeten, sich unter der 05321/3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

