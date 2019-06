Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Gegen die Einbahnstraße - junger Motorradfahrer verletzt

Rösrath (ots)

Ein 22-jähriger Suzuki-Fahrer aus Rösrath ist am Dienstagnachmittag verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich an der großen Kreuzung Hauptstraße/Sülztalstraße/Scharrenbroicher Straße. Der junge Mann war um 16.00 Uhr aus Richtung Kleineichen kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung Sülztalstraße fuhr er bei Grünlicht halblinks in Richtung Hoffnungsthal weiter. Plötzlich bemerkte er einen von rechts kommenden BMW, der von der Scharrenbroicher Straße in die Kreuzung einfuhr. Der 55-jährige BMW-Fahrer aus Köln hatte versehentlich die Einbahnstraße in die falsche Richtung befahren und konnte deshalb von der Scharrenbroicher Straße auf die Hauptstraße abbiegen.

Der Suzuki-Fahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Der Sachschaden an der Suzuki wird auf 2.500 Euro geschätzt, der BMW blieb unbeschädigt. (rb)

