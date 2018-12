POL-PDKL: Unfallflucht - Schäden auf 60 Metern

Wiesweiler (ots) -

Ein Fahrbahnteiler auf der B 420 ist in der Ortslage Wiesweiler über eine Länge von 60 Metern beschädigt worden. Die Beschädigung muss am Montag oder Dienstag geschehen sein, wie die Straßenmeisterei der Polizei mitteilte. Der unfallflüchtige Verkehrsteilnehmer hatte die Unfallstelle in Richtung Offenbach-Hundheim fahrend passiert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

