POL-F: 180301 - 212 Bundesautobahn 5: Mehrere Unfälle

Frankfurt (ots) - (as) Gleich drei Unfälle hat die Autobahnpolizei am Mittwochmittag auf der A 5 zwischen dem Bad Homburger-Kreuz und dem Nordwestkreuz beschäftigt.

Auslöser war zunächst ein Unfall gegen 11.30 Uhr am Nordwestkreuz, bei dem zwei Pkw kollidierten, während sie sich auf die A 5 einfädeln wollten. Ein verkehrsbedingt langsamer fahrender Renault wurde von einem nachfolgenden Opel gerammt. Dieser geriet außer Kontrolle und überschlug sich bis auf die Hauptfahrbahn. Hier prallte ein Toyota in den schleudernden Wagen.

Zwei weitere Unfälle folgten in Höhe der Raststätte "Taunusblick", als ein Pkw beim Fahrstreifenwechsel einen nachfolgenden Wagen zur Vollbremsung zwang. Das führte wiederum zu einem Auffahrunfall auf der linken Spur. Damit nicht genug, folgte im Rückstau noch ein weiterer Auffahrunfall.

Zwangsläufig folgte eine kurzzeitige Vollsperrung der A 5 in Richtung Süden, da vorsorglich der Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Insgesamt sind allen drei Unfällen drei Leichtverletzte und mehrere zehntausend Euro zu beklagen.

