POL-NOM: Auffahrunfall in Parensen

Northeim (ots) - Parensen, Harster Weg - Mittwoch, 15.11.2017, 18.05 Uhr

PARENSEN (fal) - Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kam es auf dem Harster Weg in Parensen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand an den beiden verunfallten Autos ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Ein 65 Jahre alter Autofahrer aus Parensen war auf der Landstraße 555 von Harste in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs. In Höhe des Parenser Ortsschildes hielt er an, weil er nach links in Richtung Hauptstraße abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender 65 Jahre alter Autofahrer aus Uslar erkannte den bereits stehenden Pkw zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der Parenser. Mit dem RTW wurde er in die Göttinger Universitätsmedizin gefahren.

