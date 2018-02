POL-F: 180228 - 0210 Frankfurt-Praunheim: Scheinwerfer ausgebaut

Frankfurt (ots) - (ka) In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 27.02.2018, bauten unbekannte Diebe die Scheinwerfer eines BMW in der Praunheimer Hohl aus.

Als der 53-jährige BMW-Fahrer am Dienstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Scheinwerfer ausgebaut waren. Vermutlich haben sich die Diebe über das eingeschlagene Fenster Zutritt in den Innenraum verschafft, dort die Motorhaube entriegelt und anschließend die Xenon-Scheinwerfer ausgebaut. Die Scheinwerfer haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

