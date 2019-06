Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - junger Motorradfahrer verletzt

Odenthal (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Wermelskirchen ist am Dienstagmorgen (18.06.) in Odenthal verletzt worden.

Eine 39-jährige Odenthalerin wollte um kurz nach 08.00 Uhr von einer Zufahrtsstraße nach links auf die Altenberger-Dom-Straße in Richtung Altenberg abbiegen. Am Ortseingang Odenthal hatte sich ein Rückstau in Richtung Kreisverkehr gebildet und ein Autofahrer ließ der Skoda-Fahrerin eine Lücke. Sie tastete sich langsam nach vorne und legte ihre Aufmerksamkeit auf den Verkehr aus Richtung Kreisverkehr. Dabei kam es zum Unfall mit dem KTM-Fahrer, der aus Richtung Altenberg kommend links an dem Rückstau vorbei gefahren war.

Glücklicherweise erlitt der 18-Jährige bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Er wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden blieb mit geschätzten knapp 2.000 Euro gering. (rb)

