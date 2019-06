Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schuleinbrüche - drei Jugendliche in Haft - sechs weitere warten auf den Haftrichter

Bergisch Gladbach (ots)

Seit Mitte April ist eine Gruppe von Jugendlichen in circa 50 Schulen und Kindergärten eingebrochen. Nach einer Tat am frühen Montagmorgen (17.06.) an der Flora sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Nach einem Einbruch in der Nacht zu Dienstag (18.06.) am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium sind sechs weitere Jugendliche festgenommen worden.

Am frühen Montagmorgen (02.50 Uhr) war eine Zivilstreife der Polizei auf der Paffrather Straße unterwegs. In Höhe Am Wapelsberg fielen den Beamten drei Jugendliche auf, die sich kurze Zeit später auf der Rückseite vom Stadion an einem Zaun zu schaffen machten. Bei den Tatverdächtigen (15 Jahre/Kürten, 2x 15J/GL) fanden sich offensichtliche Beutestücke. Eine spätere Nachschau ergab, dass die drei in ein Jugendheim des SV09 Bergisch Gladbach auf der Handstraße eingebrochen waren.

Der Kürtener hatte am Montagmorgen beim Amtsgericht Bergisch Gladbach einen Termin, da er in der Vergangenheit bereits wiederholt bei anderen Delikten in Erscheinung getreten war. Die Polizei brachte ihn zu seiner Verhandlung, von dort aus ging es für ihn in Untersuchungshaft. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft sind die beiden Bergisch Gladbacher am Montagabend dem Haftrichter vorgeführt worden. Sie folgten dem Kürtener in die Untersuchungshaft und stehen im dringendem Verdacht, an einer Vielzahl der Schul- und KITA-Einbrüche beteiligt gewesen zu sein.

Kurz nach Mitternacht klirrten am Dienstag am NCG auf der Reuterstraße die Scheiben. Ein aufmerksamer Anwohner informierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten noch am Tatort zwei und im Nahbereich vier weitere Jugendliche festnehmen (14-16 Jahre, alle GL). Anhand der Spurenlage war man offensichtlich wieder mit Brachialgewalt in die Schule eingedrungen und hatten diverse Türen und Schränke aufgebrochen. Teilweise wurden ganze Schränke umgeworfen, vielleicht in der Hoffnung, einen Tresor oder ähnliches zu finden.

Die Tätergruppe von heute Nacht war bereits durch die Festnahmen in der vergangenen Woche und die Ermittlungen im Hintergrund in den Fokus der Polizei und der Staatsanwaltschaft geraten. Alle sechs sollen noch heute dem Haftrichter in Bergisch Gladbach vorgeführt werden. (rb)

