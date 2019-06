Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Serie der Schul- und KITA-Einbrüche reißt nicht ab

Am Sonntagmittag und am Montagmorgen (17.06.) sind weitere Tatorte an Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet gemeldet worden.

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag traf es erneut die KITA an der Hans-Zander-Straße in der Innenstadt. Scheiterten die Täter noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, so konnten sie am Wochenende eine Fensterscheibe zerstören und ins Gebäude gelangen. Weiterhin wurden einige Türen und Fenster durch Hebeln beschädigt. Als Beute fanden die Diebe zwei Laptops, einen Monitor und zwei Kameras.

Bei der Grundschule Sand lässt sich die Tatzeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eingrenzen. Glücklicherweise blieb es hier aber beim Versuch. Neben einer teilweise zerstörten Fensterscheibe waren Beschädigungen an zwei Türen festzustellen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

