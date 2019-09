Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall: Fahrradfahrerin nicht bemerkt; Böhme: Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.09.2019 Nr. 1

18.09 / Unfall: Fahrradfahrerin nicht bemerkt

Soltau: Eine 50jährige Soltauerin wurde am Mittwochmorgen auf dem Radfahrstreifen der Poststraße in Richtung Wilhelmstraße von einem Pkw-Fahrer übersehen. Der 18jährige Fahrer wich verkehrsbedingt einem Bus nach rechts aus und hatte die Fahrradfahrerin dabei offensichtlich nicht bemerkt. Es kam zu einem leichten Kontakt, in dessen Folge die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

18.09 / Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

Böhme: Am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung B 209 / L 159 im Bereich Böhme ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete ein 25jähriger Pkw-Fahrer als Linksabbieger im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines entgegenkommenden 55jährigen Fahrzeugführers. Dieser kollidierte frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Verursachers, der bei dem Zusammenprall schwer verletzt wurde. Der 55-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Beteiligten kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

