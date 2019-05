Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bordelum - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hauseigentümer nehmen Täter fest

Bordelum (ots)

Am Samstagabend erhielten zwei Streifenwagen aus Husum und Bredstedt den Auftrag, zu einem gegenwärtigen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bordelum zu fahren.

Tatsächlich waren die Hauseigentümer, ein Ehepaar, zum Zeitpunkt des Einbruchversuchs in der Küche, als sie zwei laute Knallgeräusche vernahmen. Diese kamen aus Richtung des Hauswirtschaftraumes. Vor der Tür des HWR stand ein unbekannter junger Mann, der mit einem Stein versucht hatte, die Scheibe der Eingangstür zum Hauswirtschaftsraum einzuschlagen. Es gelang dem Ehepaar den jungen Mann im HWR einzusperren und dort festzuhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Der 17-Jährige ist den Polizeibeamten bereits hinreichend bekannt. Er wurde zur Wache des PR Husum verbracht und anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

