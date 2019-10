Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Ackerschlepper aufgebrochen

Ostercappeln (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, Zutritt zum Betriebsgelände eines Lohnunternehmens an der Hunteburger Straße. Auf dem Gelände machten sich der oder die Täter gewaltsam an einem Ackerschlepper zu schaffen und stahlen aus dem Führerhaus unter anderem einen Bildschirm. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

