POL-PB: Senior verunglückt mit dreirädrigem Fahrrad

(mb) Ein 73-jähriger Mann ist am Sonntag bei Sennelager mit einem dreirädrigen Fahrrad verunglückt.

Der Senior probierte gegen 15.00 Uhr am Eschenweg sein neues dreirädriges Fahrrad aus. Er kam von der Straße ab und stürzte in ein tiefer gelegenes Maisfeld. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

