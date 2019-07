Polizei Paderborn

POL-PB: Nachts Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt in einem Fall von Fahrerflucht nach einem nächtlichen Verkehrsunfall an der Triftstraße.

In der Nacht zu Sonntag wurden Zeugen gegen 00.43 Uhr durch einen Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Ein dunkles Auto, das in Richtung Waldstraße fuhr, hatte an einem geparkten Pkw einen Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Fahrerin soll 35 bis 45 Jahre alt und schlank sein. Sie hatte längere braune Haare. Das dunkle Auto, ähnlich eines VW Sharan, hatte ein auswärtiges Kennzeichen, ebentuell "S" für Stuttgart.

Sachdienliche Hinweise auf den gesuchten Wagen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell