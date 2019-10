Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Melle (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 07.15 Uhr, trieben in Melle Unbekannte ihr Unwesen. Der oder die Täter beschädigten in den Straßen Stadtgraben, Markt und Bismarckstraße mehrere Sitzbänke, Bushaltestellen und Türen von öffentlichen Toiletten. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell