Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein ist ein 38 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag, 15.09.2019, Auto gefahren und ist bei Bad Säckingen von der Straße abgekommen. Der Fahrer überstand den Unfall unversehrt. Er war gegen 02:00 Uhr auf der Kreisstraße von Bad Säckingen nach Egg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Nach der Kollision mit einer Leitplanke prallte der Pkw gegen einen Felsen, wo das Auto auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Eine Alkoholüberprüfung ergab gut 1,5 Promille bei dem Fahrer. Es folgte eine Blutprobe. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. An Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

