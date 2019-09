Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hausdülmen, Halterner Straße/ Oedlerweg, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 14.09.19, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 65jähriger Motorradfahrer aus Einbeck die Halterner Straße in Fahrtrichtung Dülmen. In Höhe der Einmündung Oedlerweg beschleunigte er sein Krad, um eine Fahrzeugschlange zu überholen. Zeitgleich beabsichtigte ein vorausfahrender 50jähriger Halterner mit seinem Traktor links in den Oedlerweg einzubiegen. Ein Ausweichen war für den Kradfahrer nicht mehr möglich. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zuzog und noch am Unfallort verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Halterner Straße komplett gesperrt.

