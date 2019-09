Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Droste-Hülshoff-Weg, Einbruch in Schule

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 13.09.19, 17:00 Uhr bis 14.09.19, 10:50 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Sekundarschule mittels eines Gullydeckels ein. Anschließend begaben sich die Täter in das Gebäude, versprühten einen Feuerlöscher und entnahmen einige Getränke aus einem Kühlschrank. Weiteres Diebesgut konnte bei der Anzeigenaufnahme zunächst nicht angegeben werden. Den mitgebrachten Gullydeckel entnahmen die Täter zuvor an der Einmündung Fabianuskirchplatz Ecke Droste-Hülshoff-Weg. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, entgegen.

