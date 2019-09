Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Einbruch in Blumengeschäft

Coesfeld (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangte ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag (13.09.) in einen Geschäftskomplex. Möglicherweise hatte der unbekannte Täter sich zuvor in dem Gebäude einschließen lassen. Im Inneren brach er die Tür zu einem Blumenladen auf und entwendete das Wechselgeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

