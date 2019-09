Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Windmühlenweg

Scheibenwischer abgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine Serie von Sachbeschädigungen an Autos beschäftigt derzeit die Polizei in Lüdinghausen. In der Nacht von Mittwoch (11.09.) auf Donnerstag (12.09.) beschädigten bislang unbekannte Täter im Bereich rund um den Windmühlenweg die Scheibenwischer an geparkten Autos. Acht Sachbeschädigungen wurden zwischenzeitlich bei der Polizei angezeigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel.02591/7930.

