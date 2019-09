Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bahnhofsalle

Betrunkener fährt zu schnell

Coesfeld (ots)

Aufgrund seiner schnellen Fahrweise, kontrollierten Polizisten am frühen Donnerstag Abend (12.09. / 18 Uhr) einen Autofahrer in Lette. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Coesfelders konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief postiv, so dass der Mann zur Polizeiwache gebracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell