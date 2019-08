Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Beim Überholen Gegenverkehr gerammt

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagabend eine 26-Jährige bei einem Unfall in Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr laut Polizeiangaben ein 37-Jähriger auf der B466 von Süßen in Richtung Donzdorf. Um ein Auto zu überholen, fuhr er mit seinem Kia auf die Gegenfahrspur. Er habe gedacht, dass er sich noch auf einer zweispurigen Straße befindet, sagte der Mann später der Polizei. Beim Überholvorgang stieß er mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Die 26-jährige Fahrerin erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie und den leichtverletzten Kia-Fahrer in Krankenhäuser. An den Autos entstand jeweils ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.

