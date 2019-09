Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Berger/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Eine Nordkirchenerin (46) und ihr Beifahrer (22) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Berger in Nordkirchen am Donnerstag (12. September) leicht verletzt worden. Ein Selmer (81) wollte mit seinem Wagen gegen 13.40 Uhr von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Straße abbiegen und übersah den sich nähernden Wagen der Nordkirchenerin. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die 46-Jährige und den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Nordkirche streute Betriebsstoffe ab, die aus den Unfallwagen auf die Fahrbahn gelaufen waren. Der Schaschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Straße war für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

