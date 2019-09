Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Südwall/ Ohne Beute geflüchtet

Coesfeld (ots)

In der Mittagspause haben sich ein oder mehrere Unbekannte in einem Blumengeschäft am Coesfelder Südwall einschließen lassen. Als sie allein waren versuchten der oder die Täter, die Kasse aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Durch ein Fenster verließen sie das Geschäft ohne Beute. Tatzeit: Donnerstag (12. September) zwischen 13 und 13.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

