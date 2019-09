Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ 18 Verstöße in drei Stunden

Coesfeld (ots)

43 Lkw haben Polizeibeamte am Donnerstagvormittag (12. September, zwischen 9 und 12 Uhr) im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im blick" im Gewerbegebiet Beisenbusch in Nottuln sowie auf der L600 bei Merfeld angehalten und kontrolliert. In 18 Fällen leiteten die Beamten Verfahren ein, weil Ladung nicht ausreichend gesichert worden war, die Fahrer Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatten oder weil die Brummifahrer zu schnell unterwegs waren. Darüber hinaus wurden zwei Fahrer mit Handy am Ohr erwischt. Die gute Nachricht: Technisch waren die kontrollierten Lkw in Ordnung.

Die Auswertung von Tachografen ergab in sechs Fällen Tempoverstöße. Darüber hinaus wurden vier Lkw auf der B58 bei Ascheberg "geblitzt". An dieser Messstelle kamen auch 23 Pkw-Fahrer zu schnell vorbei. Die Halter bekommen entsprechende Bußgeldbescheide per Post.

Bei einem Lkw aus Litauen, der Metallplatten geladen hatte, waren diese nicht ausreichend mit Gurten gesichert. Der Fahrer musste 85 Euro Strafe zahlen. Erst nachdem er die Metallplatten mit weiteren Gurten festgezurrt hatte, durfte er weiterfahren.

Ein Brummi-Fahrer aus Beckum saß seit sechseinhalb Stunden hinterm Steuer. Vorgeschrieben ist eine Ruhepause nach vier Stunden Fahrt. Der Mann wurde mit 225 Euro zur Kasse gebeten. Lenkzeitverstöße werden mit Bußgeldern im zwei- bis vierstelligen Bereich geahndet, denn oft ist die Übermüdung von Brummifahrern die Ursache folgenschwerer Unfälle.

Die Kontrollen dauern bis zum späten Nachmittag an.

