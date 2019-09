Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Unfall nach Ausweichmanöver

Ein Lkw-Fahrer (62) aus Warendorf hat am frühen Donnerstagmorgen (12. September) um 5.55 Uhr bei einem Ausweichmanöver auf der Hohenholter Straße in Havixbeck einen geparkten VW Golf erheblich beschädigt. Der 62-Jährige gab an, dass ihm ein Radfahrer ohne Licht mitten auf der Fahrbahn entgegengekommen sei, als er gerade an dem geparkten Wagen vorbeifahren wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern habe er ausweichen müssen. Der Radler sei auf seinem Mountainbike weitergefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02541/140

