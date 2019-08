Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Schläger gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Drei 19-jährige Frauen wurden am Sonntag, 18. August, gegen 4.10 Uhr, auf der Sternstraße in Höhe der Nassauer Straße Opfer einer Körperverletzung. Ein unbekannter männlicher Täter verfolgte die Frauen aus Ahlen, die zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs waren, auf einem Fahrrad und beleidigte sie. Als sie ihn darum baten, in Ruhe gelassen zu werden, warf der Täter sein Fahrrad zur Seite und schlug zunächst einer Frau ins Gesicht. Die beiden anderen Frauen kamen ihrer Begleiterin zu Hilfe und wurden ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die Nassauerstraße in Richtung Westen. Sein Fahrrad ließ er zurück. Der Täter ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, hat eine dünne Statur, ist zirka 1,75 Meter groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einem hellen T-Shirt und einer hellen Sweatshirt-Jacke. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

