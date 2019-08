Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Geschäft

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 16. August, 18 Uhr, bis Samstag, 17. August, 8.45 Uhr, in ein Einrichtungsgeschäft an der Grünstraße, nahe der Richard-Wagner-Straße, ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie mehrere Schubladen und erbeuteten einen geringen Geldbetrag. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell