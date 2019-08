Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-Jähriger stoppt Ladendieb

Hamm-Mitte (ots)

Die Flucht eines 16-jährigen Diebes konnte am Freitag, 16. August, gegen 15.00 Uhr, gestoppt werden. Zuvor klaute er aus einem Verbrauchermarkt am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz Spirituosen im Wert von knapp 500 Euro. Mitarbeiter des Marktes verfolgten den zu Fuß flüchtenden Ladendieb. Ein 56-jähriger Mann aus Hamm und sein 15-jähriger Begleiter bekamen das Geschehen mit und nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Ein 54-Jähriger, der sich ebenfalls in der Nähe befand, unterstützte die Verfolger und schnitt dem Flüchtigen den Weg ab. Der 15-Jährige konnte so den Ladendieb auf dem Hellweg stoppen und ihn gemeinsam mit den anderen Helfern bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hierbei wehrte er sich, so dass der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Das Diebesgut befand sich in einer präparierten Tasche und wurde vom Täter während seiner Flucht weggeworfen. Der Ladendieb wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.(hei)

