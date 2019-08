Polizei Mettmann

POL-ME: Linienbus war führerlos "auf Abwegen" - Mettmann - 1908063

Mettmann (ots)

Am Montag, dem 12.08.2019, gegen 14.00 Uhr, stoppte der 36-jährige Fahrer eines Linienbusses sein Gefährt ohne Fahrgäste in der Bushaltestelle am Kaldenberger Weg in Mettmann. Dort verließ er seinen Arbeitsplatz, um eine kurze Pause einzulegen. Wenige Augenblicke nachdem er den Bus verlassen hatte, setzte sich dieser unbemannt in Bewegung, da nach ersten Erkenntnissen die Feststellbremse nicht in Funktion gesetzt worden war.

Der Linienbus querte rückwärts die Straße Kaldenberger Weg und legte eine Strecke von etwa 10 Metern zurück, bevor er neben der Fahrbahn einen Verschlag für Abfalltonnen beschädigte. Anschließend prallte der Bus noch gegen eine Metalltreppe und die Hausfassade eines Gebäudes an der Straße Am Predigtstuhl. Die stark verbogene Metalltreppe, welche den Bus zum Stillstand brachte, prallte noch gegen einen ordnungsgemäß neben der Treppe geparkten PKW, der hierdurch ebenfalls leicht beschädigt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Linienbus und auch der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon, so dass glücklicher Weise kein Personenschaden entstand. Den nicht unerheblichen Sachschaden schätzt die Polizei jedoch auf insgesamt mindestens 9.500,- Euro, davon entfallen allein ca. 5.000,- Euro auf den Linienbus.

