POL-ME: Über 20 Jahre alter Motorroller Honda Bali ist verschwunden - Velbert - 1908061

Über 20 Jahre alter Motorroller Honda Bali ist verschwunden - Velbert - 1908061

In der Nacht vom Sonntagabend des 11.08., 19.00 Uhr, bis zum Montagmorgen des 12.08.2019, 11.00 Uhr, verschwand vom Fahrbahnrand der Kastanienallee in Velbert-Mitte ein in Höhe des Hauses Nr. 2 mit dem serienmäßigen Lenkradschloss gesicherter Motorroller der Marke Honda. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe das silbergraue Leichtkraftrad mit 100 ccm öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Motorroller Honda Bali EX100 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-AX 65. Der Zeitwert des knapp 22 Jahre alten Zweirads wird mit 400,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Motorrollers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Velberter Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Honda-Motorrollers, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

