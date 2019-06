Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Überholvorgang - Motorradfahrer stürzt zu Boden

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Freitagabend ist ein Biker aus Preußisch Oldendorf bei einem Verkehrsunfall in Hedem verletzt worden. Zuvor hatte der Mann genauso wie ein PKW-Fahrer versucht, einen Traktor zu überholen, als dieser nach links ausscherte.

Als der 43 Jahre alte Espelkamper in einem Toyota und der 30-jährige Honda-Fahrer aus Preußisch Oldendorf gegen 20.30 Uhr in genannter Reihenfolge in Fahrtrichtung Alswede die Lübbecker Straße hinter einem Traktor mit einem Fahrer (22) - ebenfalls aus Preußisch Oldendorf - befuhren, wollten beide Verkehrsteilnehmer das landwirtschaftliche Fahrzeug überholen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen scherte der Traktor, an dessen Front und Heck Mähwerke befestigt waren, in Höhe der Kreuzung zur Hedemer Straße zeitgleich nach links aus, um in einen Feldweg einzubiegen.

Während der Mann mit dem Toyota zur Kollisionsverhinderung nach links auf einen Fuß- und Radweg auswich und auf einem Grünstreifen zum Stehen kam, führte der Biker eine Vollbremsung durch. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen ins Krankenhaus Lübbecke, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verließ.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell