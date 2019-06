Polizei Hamburg

POL-HH: 190614-1. Hamburgweite Rotlichtkontrolle - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 13.06.2019, 06:00 - 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Hamburger Polizei hat unter der Führung der Verkehrsdirektion Süd gestern im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Rotlichtüberwachung durchgeführt. Das Missachten des Rotlichts ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Hamburgs Straßen.

130 Polizeibeamte hielten in der Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr an verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 392 Fahrzeuge an und überprüften 403 Verkehrsteilnehmer.

163 Autofahrer und 38 Radfahrer missachteten das Rotlicht.

Polizeibeamten fiel im Autobahnkreuz Ost ein Fahrzeugführer auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Statt der zulässigen 80 km/h wurde dieser mit 156 km/h gemessen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (880 Euro, zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte) wurde eingeleitet.

In der Kieler Straße wurde ein auffällig fahrender Fahrradfahrer überprüft. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein tadschikischer Fahrzeugführer legte einen litauischen Führerschein und eine Identitätskarte vor. Beides stellte sich bei der Überprüfung als Totalfälschung heraus. Es besteht der Verdacht des illegalen Aufenthaltes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Insgesamt kam es zu folgenden Verstößen:

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis 3 x Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln 89 x Handynutzung während der Fahrt 6 x Verstöße gegen die Anschnallpflicht 3 x waren Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert 43 x Beanstandungen an Fahrzeugen (z.B. nicht mitgeführte Papiere, defekte Beleuchtung)

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

