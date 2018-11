POL-RE: Recklinghausen: Schlägerei auf der Kunibertistraße

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 2.30 Uhr, kam es im Bereich der Kunibertistraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen, die dann so ausuferte, dass die Beteiligten gegenseitig auf sich einschlugen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Auf der Kunibertistraße trafen Polizeibeamte auf drei Beteiligte, zwei 37-Jährige und einen 34-Jährigen, alle aus Recklinghausen. Die Recklinghäuser gaben an, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein, woraus sich dann eine Schlägerei entwickelt hatte. Dabei sei einem 37-Jährigen das Handy aus der Tasche gefallen. Das habe einer der Täter dann mitgenommen und alle seien dann geflüchtet. Bei der Auseinandersetzung sei einer der 37-Jährigen durch ein Messer leicht verletzt worden. Bei der Fahndung konnten ein 21-Jähriger aus Haltern am See am Ententeich an der Große-Perdekamp-Straße angetroffen werden. Dieser hatte das gestohlene Handy dabei. Die Beamten stellten es sicher und übergaben es dem Besitzer. Der 21-Jährige war alkoholisiert und wurde zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er entlassen. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

