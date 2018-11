POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel/Gladbeck: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Am Südring-Center ist am Sonntag, zwischen 14 und 16 Uhr, ein weißer Jaguar angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Castrop-Rauxel:

Auf der Marsstraße ist am Montag, zwischen 8 und 10 Uhr, ein silberner Opel Vectra angefahren worden. Das Auto parkte auf einem Parkstreifen und wurde hinten links beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Der Verursacher ist geflüchtet.

Gladbeck:

Ein Zeugin hat am Sonntag, gegen 11.45 Uhr, auf der Gildenstraße eine Unfallflucht beobachtet. Die Frau konnte sehen, wie ein roter Kastenwagen beim Ausparken gegen einen Lichtmast prallte. Der Fahrer stieg zwar kurz aus, fuhr dann aber weiter. Der Schaden liegt bei rund 1.200 Euro. Der Verursacher war in einem roten Kastenwagen mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen unterwegs, ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß und hatte graue Haare. Der Mann - oder wer den Mann kennt - wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

