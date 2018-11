POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Haltern am See

In der Nacht zu Montag stiegen unbekannte Täter auf das Dach der HEM-Tankstelle an der Straße Hellweg und drangen dann in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute und flüchteten durch die Notausgangstür in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Kinder- und Jugendzentrum auf der Heidestraße ein. Die Täter hatten dazu eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren dann eingedrungen. Sie stahlen Süßigkeiten und beschmierten Wände mit Farbe.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag in ein Schulgebäude auf der Straße Alten Garten ein. Um ins Gebäude zu gelangen hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Täter rissen einen Tresor aus der Wand und stahlen ihn.

In der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter die Haupteingangstür zum Bürgerzentrum an der Johannesstraße ein und drangen dann in die Räume ein. Die Täter stahlen Bargeld, eine Kamera, ein Laptop und einen Beamer.

Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in die Vereinsräume eines Fußballvereins an der Recklinghäuser Straße ein und stahlen zumindest ein Laptop.

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in mindestens drei Gartenhäuser auf der Straße Hellweg ein. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute.

In die Schule an der Straße Am Busch brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ein. Dazu hatten die Täter zuvor eine Tür aufgehebelt. In der Schule hebelten sie dann noch weitere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Samstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße In der Kemnade eingebrochen waren. Um ins Haus zu gelangen, hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten dann mehrere Räume im Haus. Ob und was sie mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Freitag, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Straße Im Gründchen ein. Hier durchsuchten sie dann mehrere Räume und stahlen einen Fotoapparat und Schmuck.

Dorsten

In die Sporthalle einer Schule an der Straße Voßkamp brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter rissen einen Tresor aus der Wand und stahlen ihn.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Samstag ein Fenster auf und drangen dann in ein Bekleidungsgeschäft auf der Lippestraße ein. Die Täter öffneten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Beute. Sie stahlen Bargeld.

Samstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf, um in ein Reihenhaus auf der Straße Gräwingheide einzudringen. Die Täter stahlen einen Möbeltresor, den sie nach ersten Erkenntnissen in einer vor Ort stehenden blauen Mülltonne abtransportierten.

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Neuer Grund brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmorgen ein. Zuvor hatten sie die Terrassentür aufgehebelt. In der Wohnung suchten die Täter in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit.

Freitag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Kleiner ring ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Marl

In der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf, um in eine Gaststätte auf der Loestraße einzudringen. Die Täter stahlen ein Tablet und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Unbekannte Täter brachen am Samstag, zur Mittagszeit, die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Lipper Weg ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld.

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Obersinsener Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Freitagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Greifenberger Straße eingebrochen waren. Um ins Haus zu gelangen hatten die Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Was die Täter mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Gladbeck

Nach Aufhebeln der Zugangstür drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag in einen Lagerraum auf der Sandstraße ein. Aus dem Lagerraum stahlen sie einen Motorroller und ein Fahrrad.

Sonntagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Schachtstraße ein.

In der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Winkelstraße ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Bargeld, eine Münzsammlung und Schmuck stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Zeit von Samstag, 13 Uhr bis Sonntag, 1.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus auf der Kirchhellener Straße. Um in die Wohnung zu gelangen hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt.

Herten

In der Nacht zu Samstag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in die Rosa-Park-Gesamtschule an der Fritz-Erler-Straße ein. Die Täter versuchten zunächst einen Fernseher im Foyer zu demontieren. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie allerdings ohne etwa mitzunehmen.

Freitagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Straße Weizenkamp ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck und mehrere Damenhandtasche mit.

Bottrop

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Tollstock brachen unbekannte Täter am Sonntagnachmittag ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Die Täter stahlen Schmuck und eine Münzsammlung.

Freitagnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Balkontür auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Osterfelder Straße ein. Die Täter stehlen nach Durchsuchen der Räume Bargeld und Schmuck.

Datteln

Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Dümmerstraße ein. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen und stahlen Schmuck.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

