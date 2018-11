POL-RE: Oer-Erkenschwick: Silberfarbener 3er BMW vom Parkplatz am Maritimo gestohlen

Recklinghausen (ots) - Einen seit dem 05.11. auf dem Parkplatz am Maritimo an der Straße am Stimbergpark geparkten silberfarbenen 3er BMW ohne Kennzeichen stahlen unbekannte Täter. Der Besitzer stellte dies am Sonntagabend (11.09.) fest und erstattete Anzeige. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell