POL-RE: Bottrop: Mehrere Männer sollen 28-Jährigen auf der Bogenstraße überfallen haben

Recklinghausen (ots) - Freitagnachmittag erstattet ein 28-jähriger Essener eine Anzeige bei der Polizei. Darin gibt er an, dass er gegen 13 Uhr auf der Bogenstraße von einer sieben- oder achtköpfigen Personengruppe überfallen worden sein soll. Die Täter hätten ihm bei der Auseinandersetzung Bargeld geraubt. Sie seien mit der Beute dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Zu den Täter kann der Geschädigte lediglich angeben, dass sie alle etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen wären. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

